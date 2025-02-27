ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 617 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας και νοσηλευτικά ιδρύματα

Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2024 για κάλυψη με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 617 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, ειδάλλως η ένσταση απορρίπτεται. Το παράβολο προμηθεύεται ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ υπάρχει σχετικός σύνδεσμος («ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), που οδηγεί στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν από την υποβολή της ένστασής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.