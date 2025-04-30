Το παράρτημα της ΑΟ της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης (ΑΟ TESA MID) το οποίο περιλαμβάνει 22 χώρες και η ΑΟ Τραύμα Ελλάδος (AO Trauma Greece), διοργανώνουν τα 4 ετήσια περιοδικά συνέδρια για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου μυοσκελετικού τραύματος, από 8 έως 11 Μαΐου 2025, στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επικεφαλής της εκδήλωσης είναι ο κ. Θεόδωρος Τοσουνίδης, Επικεφαλής της ΑΟ Ελλάδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το συνολικό εγχείρημα συντονίστηκε σε άριστη συνεργασία με τον κ. Αριστείδη Ζιμπή, Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανατομίας και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Είναι η δεύτερη συνεχής και η τρίτη συνολικά φορά που ένα τόσο σπουδαίο και σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Το έτος 2024 η αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Στη συνολική εκδήλωση συμμετέχουν 100 ειδικοί ορθοπαιδικοί από την Ελλάδα και άλλες 25 χώρες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι συμμετέχουν ορθοπαιδικοί από τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, το Κατάρ, τη Νέα Ζηλανδία, το Περού, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ καθώς επίσης και από πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Κύπρο, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία). Τριάντα δυο (32) εκπαιδευτές από όλη την Ευρώπη (Λιθουανία, Τσεχία, Τουρκία, Λευκορωσία, Σλοβενία, Ισραήλ, Ρουμανία, Λετονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τουρκία, Πολωνία, Κροατία, Σλοβακία) και την Ελλάδα θα προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους ανωτέρω συμμετέχοντες.



Το εργαστήριο Ανατομίας της Λάρισας, επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης από την εκπαιδευτική επιτροπή της ΑΟ TESA MID καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ενός σύγχρονου και άρτιου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατάλληλου για την εξειδικευμένη εκπαίδευση των ορθοπαιδικών χειρουργών στις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του μυοσκελετικού τραύματος.

Η ΑΟ Τραύμα Ελλάδος είναι ένας πολυπληθής εκπαιδευτικός οργανισμός που εμφανίζει πολύπλευρη και αξιοσημείωτη εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός της χώρας, διοργανώνοντας δύο ετήσια συνέδρια και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες -όπως σεμινάρια, επιμορφώσεις, τηλεδιασκέψεις- αφιερωμένες στην εκπαίδευση των νέων ορθοπαιδικών. Είναι ο σημαντικότερος οργανισμός από τον οποίο οι ορθοπαιδικοί αντλούν και ανανεώνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το μυοσκελετικό τραύμα.



H ΑΟ Τραύμα είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραύματος ο οποίος έχει σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς με ορθοπαιδικές κακώσεις. Είναι τμήμα του οργανισμού ΑΟ (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) ο οποίος είναι ο

μεγαλύτερος παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός, όχι μόνο στην Ορθοπαιδική, αλλά σε ολόκληρη την ιατρική επιστήμη. Η ΑΟ Τραύμα σε παγκόσμιο επίπεδο αριθμεί περισσότερα από 8.500 μέλη, διαθέτει περισσότερους από 5.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές και διοργανώνει περισσότερα από 450 εκπαιδευτικά συνέδρια/σεμινάρια κάθε χρόνο.



Θεόδωρος Τοσουνίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και τραυματολογίας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Chairperson AO Trauma Greece

Chairperson AO Trauma Europe and South Africa MID



Αριστείδης Ζιμπής

Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Ανατομίας,

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

