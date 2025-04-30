Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένονται τα εγκαίνια του Ωνασείου Μεταμοσχευτικού Κέντρου, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός που επισκέφθηκε χθες Δευτέρα, το Ωνάσειο και παραβρέθηκε σε ημερίδα για τις μεταμοσχεύσεις ανάρτησε σχετικά στοιχεία, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς σημειώθηκε αύξηση άνω του 60% στους δότες οργάνων και υπερδιπλασιάστηκαν οι μεταμοσχεύσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Τα δεδομένα του 2025 μάς γεμίζουν ελπίδα: όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε προς ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:

Το 2024 ολοκληρώθηκαν:

• 151 μεταμοσχεύσεις νεφρού,

• 123 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες,

• 52 μεταμοσχεύσεις ήπατος και, για πρώτη φορά, 2 μεταμοσχεύσεις ήπατος από ζώντες δότες,

• 23 μεταμοσχεύσεις καρδιάς,

• 12 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων,

• 2 διπλές μεταμοσχεύσεις παγκρέατος και νεφρού (επίσης για πρώτη φορά),

• 1 διπλή μεταμόσχευση νεφρού και ήπατος,

• 1 διπλή μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων (για πρώτη φορά στη χώρα μας).

Συνολικά, 367 μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες και ζώντες δότες.

Ο δείκτης δωρεάς οργάνων για το 2024 ανήλθε στο 10,6 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού — ιστορικό ρεκόρ για την πατρίδα μας.



Και ήδη το 2025, μέχρι τις 15 Απριλίου, έχουν πραγματοποιηθεί:

• 53 μεταμοσχεύσεις νεφρού,

• 26 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες,

• 18 μεταμοσχεύσεις ήπατος,

• 4 μεταμοσχεύσεις καρδιάς,

• 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων.

Σύνολο: 103 μεταμοσχεύσεις.

Όμως, πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία ζωής.

Ένα παιδί που ξαναπαίζει στην αυλή του σχολείου του, ένας πατέρας που αγκαλιάζει τα παιδιά του, μια γυναίκα που ονειρεύεται το αύριο.

Και κάθε ζωή που κερδίζεται είναι μια νίκη της αγάπης, της προσφοράς και της ελπίδας.

Αυτή η πρόοδος δεν είναι τυχαία.

Είναι το αποτέλεσμα μίας στρατηγικής πολιτικής επιλογής: η μεταμοσχευτική δραστηριότητα αποτελεί εθνική προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας και φυσικά για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα:

• Ενισχύσαμε τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με 8 νέους συντονιστές στην κεντρική υπηρεσία,

• Δημιουργήσαμε δίκτυο τοπικών συντονιστών με 20 συντονιστές στα νοσοκομεία δοτών,

• Εκπαιδεύουμε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό μέσω του προγράμματος "Organ Meetings" που υλοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση,

• Ενδυναμώνουμε την κουλτούρα της δωρεάς και της εμπιστοσύνης.

Σύντομα, θα αποσταλεί ενημερωτικό email από την ΗΔΙΚΑ σε όλους τους πολίτες και θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση και μέσω του myHealth App, για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων και Ιστών».

Χθες βρέθηκα στο Ωνάσειο Νοσοκομείο σε μία σημαντική ημερίδα για τις Μεταμοσχεύσεις. Εως το τέλος του χρόνου θα γίνουν και τα εγκαίνια του Ωνασείου Μεταμοσχευτικό Κέντρο:

Είμαι Υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει επί της θητείας μου στις μεταμοσχεύσεις:



Το 2024 αποτέλεσε… pic.twitter.com/CbQGH6ocG2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.