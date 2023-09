Αντιφλεγμονώδη σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης στις γυναίκες Υγεία 08:53, 07.09.2023 linkedin

Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή την πιθανή αλληλεπίδραση των φαρμάκων, σύμφωνα με τους ερευνητές