Θετικός στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά ο Άλμπερτ Μπουρλά

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Είναι η δεύτερη θετική διάγνωση για τον Μπουρλά μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα. Είχε διαγνωστεί ξανά στα μέσα Αυγούστου.

Σε tweet του επισήμανε ότι αισθάνεται καλά στην υγεία του και δεν εμφανίζει συμπτώματα. Προσθέτει ότι δεν έχει κάνει την ενισχυτική δόση, γιατί ακολουθεί τις οδηγίες του αμερικανικού CDC να περιμένουν οι πολίτες τρεις μήνες από την περίοδο κατά την οποία ασθένησαν.

«Αν και έχουμε κάνει πρόοδο, ο ιός είναι ακόμη μαζί μας», επισημαίνει στο tweet.

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us.