Αλεξανδρούπολη: 2ο Διαβαλκανικό Συνέδριο για Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το 2ο Διαβαλκανικό Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις 3 Νοεμβρίου 2025, στην Αλεξανδρούπολη, στο Grecotel Egnatia Hotel.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη το 2024, το Συνέδριο εξελίσσεται σε θεσμό περιφερειακής συνεργασίας, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ επιστήμης, πολιτείας και αγοράς εργασίας για ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον στα Βαλκάνια.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ομιλητές από περισσότερες από έντεκα χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ολλανδία και ΗΠΑ, καθώς και κορυφαίους ειδικούς, πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες του χώρου της ΥΑΕ.

Διακεκριμένοι Ομιλητές

Το συνέδριο φέρνει στην Αλεξανδρούπολη προσωπικότητες που διαμορφώνουν σήμερα το διεθνές τοπίο της Επαγγελματικής Υγείας, της Ασφάλειας και της Βιωσιμότητας με βασικούς ομιλητές την Jacqueline M. Moline, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Επαγγελματικής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Πρόληψης στο Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell των Η.Π.Α.και τον Jan Michiel Meeuwsen, Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του ευρωπαϊκού δικτύου PEROSH.

Από ελληνικής πλευράς, στο επιστημονικό σκέλος συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από κορυφαία ιδρύματα της χώρας:

• Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Ευαγγελία Νένα, Ιατρός Εργασίας και Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Μιχαήλ Χάλαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διαχείριση Ποιότητας, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος και Επιστημονικός Διευθυντής του Hephaestus Advanced Laboratory, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Παναγιώτης Κ. Μαρχαβίλας, Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Υπολογιστών (Dipl. Eng., MSc, dual PhD), Εργαστηριακό και Ερευνητικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Εργονομίας και Ασφάλειας της Εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Δημήτρης Ναθαναήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Εργονομίας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Παναγιώτης Β. Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής και Εργονομίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Φυσικής Αποκατάστασης, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Δημήτρης Εμμανουλούδης, Καθηγητής Διαχείρισης Ορεινών Υδάτων και Διευθυντής του Εργαστηρίου ASSIST (Applied Science & Safety in Innovative Systems and Territories), Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Ιωάννης Μ. Δόκας, Καθηγητής Ασφάλειας και Απόδοσης Συστημάτων Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

• Ιωάννης Ζευγώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αντικείμενο την εργονομία και την ασφάλεια κατασκευών

• Ζέφη Δημαδάμα, Δρ., Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

• η Βασιλική Παπαευαγγέλου, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική συζήτηση «Ηθικά ζητήματα και νέες τεχνολογίες» (Ethical Issues and New Technologies), η οποία φέρνει σε διάλογο τη βιοηθική, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες υγείας γύρω από τα όρια και τις ευκαιρίες των νέων τεχνολογιών στην εργασία.

Συμμετέχουν η Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τσαρούχα, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Καθηγητής Βασίλης Καρασμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τη συζήτηση συντονίζουν ο Καθηγητής Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και η Ρένα Μπαρδάνη, Νομικός και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Με αφορμή το 2ο Διαβαλκανικό Συνέδριο, η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ρένα Μπαρδάνη δήλωσε: «Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι υπόθεση ευθύνης, γνώσης και πολιτισμού. Δεν είναι απλώς δείκτης συμμόρφωσης, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας — από την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων μέχρι την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα.

Στα Βαλκάνια, όπου συνυπάρχουν διαφορετικά συστήματα και ρυθμοί ανάπτυξης, η συνεργασία στα ζητήματα ΥΑΕ είναι πράξη ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Δεν αφορά μόνο την προστασία των εργαζομένων, αλλά και τη Δίκαιη Μετάβαση — τη μετάβαση σε οικονομίες που σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης.»

Θεματολογία του συνεδρίου

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει θεματικές περιοχές όπως:

- Επαγγελματική Υγεία και Πρόληψη Κινδύνων

- Εργονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη

- Ψυχική Υγεία και Ευημερία

- Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην ΥΑΕ

- Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Επιχειρηματικότητα

- Έμφυλες Πολιτικές και Επανένταξη στην Εργασία, που αναδεικνύουν τη φροντίδα, την ισότητα και την ένταξη ως συστατικά της ανθεκτικής ανάπτυξης.



