Εγκαινιάστηκε η νέα ογκολογική μονάδα στο «Αττικό»

Εγκαινιάστηκε η νέα ογκολογική μονάδα του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία κατασκευάστηκε χάρη στη δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αιγέας» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.

Πρόκειται για την πρώτη ογκολογική μονάδα που στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτήριο εντός δημόσιου νοσοκομείου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η νέα μονάδα καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας – από μόλις 8 που υπήρχαν προηγουμένως – και υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς τον χρόνο. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 41% σε σύγκριση με το 2019, μετατρέποντας το «Αττικό» σε ένα ολοκληρωμένο και υπερσύγχρονο ογκολογικό κέντρο.

Η διευθύντρια της μονάδας, καθηγήτρια Ογκολογίας Αμάντα Ψυρρή, ευχαρίστησε θερμά τον δωρητή, τονίζοντας πως «η γενναιοδωρία του κ. Μαρτίνου έκανε πραγματικότητα ένα όραμα που για χρόνια φαινόταν μακρινό».

«Η δημιουργία ενός Ογκολογικού Κέντρου με διεθνείς προδιαγραφές και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του μέλλοντος αντικατοπτρίζει το μεγαλείο της ψυχής του. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα έχουν πλέον πρόσβαση στη φροντίδα που αξίζουν — εδώ, στον τόπο τους», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα νέο κτήριο: Eγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας, γνώσης και ανθρωπιάς.

Το νέο αυτό Ογκολογικό Κέντρο δεν είναι απλώς ένας χώρος θεραπείας — είναι ένας τόπος όπου η επιστήμη συναντά την ελπίδα και κάθε άνθρωπος θα μπορεί να βρίσκει δύναμη και φροντίδα με σεβασμό της ανθρώπινη αξιοπρέπειας.

Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, ύστερα από δέκα χρόνια μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου και υπηρέτησα ως καθηγήτρια, είχα έναν πρωταρχικό σκοπό: να προσφέρω στον Έλληνα ασθενή ό,τι καλύτερο είχα μάθει και να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση στους νεότερους.

Να φέρω πίσω όχι μόνο τη γνώση, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας, πίστης και αριστείας που χαρακτηρίζει τη διεθνή ιατρική κοινότητα.

Ανακαλώ συχνά τα λόγια ενός αγαπημένου μου καθηγητή από εκείνα τα χρόνια:

«Μπορείς να επιτύχεις οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι, αρκεί να πιστέψεις σε αυτό.»

Αυτή η φράση με συνόδευε πάντα — και σήμερα, βλέποντας αυτό το Κέντρο να γίνεται πραγματικότητα, τη νιώθω πιο αληθινή από ποτέ.

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τον εξαιρετικό μας δωρητή, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, του οποίου η γενναιοδωρία έκανε πραγματικότητα ένα όραμα που για χρόνια φαινόταν μακρινό.

Η ενθουσιώδης αποδοχή του αιτήματός μας από την πρώτη στιγμή, η διαρκής παρουσία και η ολόθερμη υποστήριξή του σε όλα τα στάδια αυτής της πορείας, από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητική. Η δημιουργία ενός Ογκολογικού Κέντρου με διεθνείς προδιαγραφές και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του μέλλοντος αντικατοπτρίζει το μεγαλείο της ψυχής του. Χάρη σε εσάς, κύριε Μαρτίνο, χιλιάδες ασθενείς και οικογένειες θα έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που αξίζουν — εδώ, στον τόπο τους. Η γενναιόδωρη προσφορά σας μάς γεμίζει με αίσθημα ευθύνης: να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και να επιτύχουμε τα μέγιστα — σε επιστημονικό αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ ΠΠΚ) είναι η μεγαλύτερη παθολογική κλινική της χώρας.

Αποτελείται από μια ομάδα επίλεκτων κλινικών ιατρών, ερευνητών, εκπαιδευτών και νοσηλευτικού προσωπικού, και ανήκει σε μία από τις πλέον διακεκριμένες ιατρικές σχολές διεθνώς — την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέραν της Παθολογικής, η Β΄ ΠΠΚ περιλαμβάνει τις ειδικές Μονάδες Αιματολογίας, Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ενδοκρινολογίας, Νεφρολογίας, Ογκολογίας και το Διαβητολογικό Κέντρο.

Από το 2003, με Διευθυντή τον αείμνηστο Καθηγητή Σωτήριο Ράπτη, η Κλινική μεταστεγάστηκε από τον «Ευαγγελισμό» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου συνεχίζει να εξελίσσεται υπό τη διαδοχική ηγεσία των Καθηγητών Θεοφάνη Οικονομόπουλου, Γεωργίου Δημητριάδη και Αριστοτέλη Μπάμια. Ανέλαβα τη Διεύθυνσή της Κλινικής το 2022.

Η σημερινή δωρεά ανοίγει νέους ορίζοντες για την ενδυνάμωση της Ογκολογικής μας Μονάδας.

Οι διακρίσεις της επιστημονικής μας ομάδας είναι ήδη εξαιρετικά σημαντικές: έχουμε λάβει ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην υποστηρικτικη Φροντιδα μια διεθνή διακριση της ποιότητας και της ανθρωποκεντρικής μας προσέγγισης.

Είμαστε επίσης το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα με Κλινική Επιζώντων (Survivorship Clinic), προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα και στήριξη στους ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης σε όλο το ταξίδι της ασθένειάς τους μέχρι την ίαση.

Παράλληλα, δημιουργήσαμε το πρώτο Ογκολογικό Συμβούλιο Εξατομικευμένη Ιατρικής στη χώρα, όπου διεπιστημονική ομάδα καθορίζει εξατομικευμένες θεραπείες βάσει της ξεχωριστής μοριακής ταυτότητας του όγκου κάθε ασθενούς φέρνοντας έτσι την ιατρική ακριβείας στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το Κέντρο αυτό, όμως, είναι και η αρχή νέων διεθνών συνεργασιών.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου (EU Comprehensive Cancer Center) για τον καρκίνο του πνεύμονα — μια διάκριση που θα τοποθετήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη της ογκολογικής αριστείας.

Ήδη προχωρούμε στην αδελφοποίηση με το Northwestern University του Σικάγου, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Λεωνίδα Πλατανιά, σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό επίπεδο.

Μαζί, θα φέρουμε ότι πιο καινοτόμο της παγκόσμιας ιατρικής σε κάθε ασθενή που περνά αυτή την πόρτα και θα εκπαιδεύσουμε τους Οικολόγους του αύριο.

Όπως γνωρίζετε, η πιστοποίηση ενός Comprehensive Cancer Center δεν αφορά μόνο την κλινική αριστεία• απαιτεί και πρωτοποριακή έρευνα.

Το Κέντρο μας πρωτοστατεί στην έρευνα με διεθνείς συνεργασίες, καινοτόμες κλινικές μελέτες και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής.

Η συνεισφορά επίσης της δωρεάς στην εκπαίδευση των φοιτητών και των νέων γιατρών του ΕΚΠΑ είναι ανεκτίμητη.

Ο καρκίνος αποτελεί ήδη την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και προβλέπεται ότι τις επόμενες δεκαετίες θα λάβει διαστάσεις επιδημίας.

Πρέπει, επομένως, ως χώρα να είμαστε έτοιμοι — να εκπαιδεύσουμε νέους γιατρούς με επίκεντρο την πρόληψη, τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω τον εξαιρετικό μας δωρητή κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο που έκανε το όραμα μας πραγματικότητα.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεράσιμο Σιάσο, για το όραμά του και την πίστη του σε ένα μεγάλο, ανοιχτό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο, που συνδυάζει ακαδημαϊκή αριστεία και κοινωνική προσφορά.

Ο κύριος Σιάσος υποστήριξε θερμά το όραμά μας από την πρώτη στιγμή, από τη θέση τότε του Αντιπροέδρου της Ιατρικής Σχολής, και συνεχίζει να στηρίζει με ενθουσιασμό τη δημιουργία ενός Comprehensive Cancer Center του ΕΚΠΑ, με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που θα κατατάξει τη χώρα μας στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, στην Υπουργό Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κυρία Λίλιαν Βιλβιρίδη, για τη στήριξή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων νοσηλευτών και ιατρών, μελών ΔΕΠ και ΕΣΥ, που θα στελεχώσουν το Κέντρο.

Η επένδυση στους ανθρώπους της υγείας είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο μέλλον.

Ακόμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αττικόν, για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του έργου.

Η ψηφιοποίηση της υγείας είναι εξαιρετικής σημασίας για την προώθηση της έρευνας στην Ογκολογία και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Κέντρο μας συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, που αριστεύει διεθνώς στην κλινική και μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο. Η ίδρυση μιας Εθνικής Βιοτράπεζας και η ψηφιοποίηση όλων των ιστολογικών πλακιδίων θα είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ιατρική ακριβείας και τη βιοϊατρική έρευνα με την αξιοποίησή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τους πολύτιμους συνεργάτες μου — τους νοσηλευτές, τα μέλη ΔΕΠ, τους επιστημονικούς συνεργάτες και τους ειδικευόμενους — που με αγάπη για τον ασθενή και αφοσίωση στην επιστήμη δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό.

Δε θα είχα φτάσει ως εδώ χωρίς εσάς.

Και, τέλος, ένα μεγάλο και από καρδιάς ευχαριστώ στην οικογένειά μου — στον σύζυγό μου, Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη Δημήτρη Τούσουλη, και στον γιο μας Μιχαήλ-Μάριο — για την αγάπη, την υπομονή και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Εκ μέρους όλων — των γιατρών, των νοσηλευτών, των ερευνητών, των ασθενών και των οικογενειών τους — σας ευχαριστούμε, κύριε Μαρτίνο, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και το όραμά σας.



