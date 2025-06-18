Διαθέσιμοι πλέον οι Προσωπικοί Παιδίατροι για περισσότερα από 500.000 παιδιά

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ένταξη 517 παιδιάτρων στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, οι οποίοι συμμετέχουν πλέον στον θεσμό του Προσωπικού Παιδιάτρου. Ο νέος αυτός θεσμός διασφαλίζει τη δωρεάν και οργανωμένη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών ηλικίας 0-16 ετών, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο κάθε παιδίατρος μπορεί να αναλάβει έως και 1.500 παιδιά, κάτι που σημαίνει ότι το διαθέσιμο δυναμικό αρκεί για την κάλυψη περισσότερων από 750.000 παιδιών — αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 500.000 παιδιών που είχε τεθεί από την Κυβέρνηση και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η εγγραφή 108.188 παιδιών, εκ των οποίων οι 12.251 είναι νέες εγγραφές μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας εγγραφών τους τελευταίους 2 μήνες, επιβεβαιώνει την υψηλή ανταπόκριση των γονέων και τη χρησιμότητα του θεσμού.

Το υπουργείο καλεί τους γονείς να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα εγγραφής σε Προσωπικό Παιδίατρο, διασφαλίζοντας τη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας των παιδιών τους. Η εγγραφή γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω του prosopikos.gov.gr, είτε με τη βοήθεια του παιδιάτρου.

Ο θεσμός του Προσωπικού Παιδιάτρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας των παιδιών και την αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την καθοδήγηση και τη διαρκή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ οικογένειας και παιδιάτρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.