Το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ πρωτοπορεί με την εκπαίδευση του προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στην αναπτυξιακή φροντίδα με επίκεντρο το βρέφος και την οικογένεια, καθιστώντας τη ΜΕΝΝ την πρώτη στην Ελλάδα που εφαρμόζει το πρόγραμμα NeuBriC.

Η αναπτυξιακή φροντίδα με επίκεντρο το βρέφος και την οικογένεια είναι ένας περιγραφικός όρος για ένα πλαίσιο φροντίδας νεογνών που ενσωματώνει τις θεωρίες και τις έννοιες της νευροανάπτυξης, της νευροσυμπεριφοράς, της αλληλεπίδρασης γονέα-βρέφους, της γονικής συμμετοχής, της προώθησης του μητρικού θηλασμού, της περιβαλλοντικής προσαρμογής και της αλλαγής των νοσοκομειακών συστημάτων καθώς και αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση που μειώνει το ψυχικό και συναισθηματικό τραύμα για τις οικογένειες.

Το NeuBriC είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΜΕΝΝ βασισμένο στην τεκμηριωμένη αναφορικά με το τραύμα φροντίδα (trauma informed care). Έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία (European Standards of Care for Newborn Health-ESCNH). Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα της οικογενειοκεντρικής νευροαναπτυξιακής φροντίδας για τα πρόωρα βρέφη κατά τη νοσηλεία τους και τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, η διευθύντρια του προγράμματος NeuBriC, νεογνολογική-παιδιατρική φυσικοθεραπεύτρια NDT, NIDCAP professional κ. Πάνη Παντελίδη, και η υπεύθυνη του επιστημονικού συντονισμού κ. Ελένη Βαβουράκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των ESCNH και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γονέων του EFCNI, τόνισαν: «Όλα το προσωπικό της ΜΕΝΝ, συμμετείχε με προσήλωση και ακούραστο ενθουσιασμό, δείχνοντας την αφοσίωση του στην αναβάθμιση της φροντίδας των νεογνών και των οικογενειών τους».

Οι διευθυντές της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ κα. Σταματίνα Λεοντιάδη και κ. Γεώργιος Μαυρογεώργος δήλωσαν:

«Η νευροαναπτυξιακή φροντίδα του νεογνού με επίκεντρο την οικογένεια αποτελεί μονόδρομο σε μια σύγχρονη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, όπως η ΜΕΝΝ του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ που εδώ και 44 χρόνια πρωτοπορεί. Η προωρότητα είναι συνυφασμένη με το τραύμα και τις μετέπειτα προκλήσεις κατά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ. Το νέο αυτό μοντέλο φροντίδας βοηθά στη μείωση του στρες των γονέων και ενδυναμώνει τον γονεϊκό τους ρόλο, προσφέροντας καλύτερες νευροαναπτυξιακές εκβάσεις για τα βρέφη».

Tέλος, οι προϊστάμενες της ΜΕΝΝ κ. Γρηγορία Μπακόλα & κ. Γεωργία Μυσιρλάκη σημείωσαν: «Το προσωπικό της ΜΕΝΝ είναι ενθουσιασμένο με αυτήν την εμπειρία εκπαίδευσης που στοχεύει στην ολιστική φροντίδα του βρέφους και της οικογένειας, με απώτερο στόχο τη μείωση του τραύματος των γονέων και τη βέλτιστη ανάπτυξη των νεογνών».



