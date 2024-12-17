Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έλεγχος για HIV, ηπατίτιδες και σύφιλη στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

Από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 θα γίνονται οι δωρεάν εμπιστευτικοί έλεγχοι 

Δημοτικά Ιατρεία

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων γίνονται σημεία δωρεάν εμπιστευτικών ελέγχων (Check Point) για τον HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C, καθώς και τη σύφιλη.

Όπως ανακοινώθηκε, από την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024, οι πολίτες θα μπορούν να υποβληθούν σε ταχεία δοκιμασία (rapid test), εύκολα και ανώδυνα.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματά τους σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γενικότερα θέματα σεξουαλικής υγείας από εξειδικευμένο προσωπικό, και, αν χρειαστεί, να παραπεμφθούν σε γιατρό.

Η επικαιροποιημένη υπηρεσία παρέχεται υπό την επιμέλεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση, την καταπολέμηση του στίγματος, την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τη σεξουαλική τους υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 2015510-511, εσωτ. 119- 123.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δήμος Αθηναίων HIV ηπατίτιδα έλεγχος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark