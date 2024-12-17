Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων γίνονται σημεία δωρεάν εμπιστευτικών ελέγχων (Check Point) για τον HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C, καθώς και τη σύφιλη.

Όπως ανακοινώθηκε, από την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024, οι πολίτες θα μπορούν να υποβληθούν σε ταχεία δοκιμασία (rapid test), εύκολα και ανώδυνα.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματά τους σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γενικότερα θέματα σεξουαλικής υγείας από εξειδικευμένο προσωπικό, και, αν χρειαστεί, να παραπεμφθούν σε γιατρό.

Η επικαιροποιημένη υπηρεσία παρέχεται υπό την επιμέλεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση, την καταπολέμηση του στίγματος, την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τη σεξουαλική τους υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 2015510-511, εσωτ. 119- 123.



