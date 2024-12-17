ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχωρά στην ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος PATH-MUSCLE SOLU.TAB (4+1000) MG/TAB, λόγω μη συμμόρφωσης στην εμφάνιση (παρατηρήθηκαν σε κάποιες φωλιές των blister θραύσματα αποκομμένα από τα δισκία μέσα στις φωλιές των blister).

Ειδικότερα ανακαλούνται οι παρτίδες 2303011, 2305047, 2305048, 2307064, 2307065, 2307066, 2307067, 2308071, 2311097, 2311102, 2311103.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας, αναφέρει ο ΕΟΦ. Η εταιρεία DOC PHARMA AE, ως κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

