Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος

ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε τοίχο και στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, έξω από τα οποία στέκονταν τρεις πεζοί

περιπολικο

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 86, στην Ανατολική Αττική. 

ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε τοίχο και στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, έξω από τα οποία στέκονταν τρεις πεζοί.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου και δύο από τους πεζούς μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ το τρίτο άτομο που βρισκόταν στο σημείο έχασε τη ζωή του.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Αρτέμιδα
