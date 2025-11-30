Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 86, στην Ανατολική Αττική.
ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε τοίχο και στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, έξω από τα οποία στέκονταν τρεις πεζοί.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου και δύο από τους πεζούς μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ το τρίτο άτομο που βρισκόταν στο σημείο έχασε τη ζωή του.
- Κακοκαιρία ADEL: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
- Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε στην τροχαία ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του
- #StolenMemory: Παρουσίαση της διεθνούς εκστρατείας των Αρχείων Arolsen και των αποτελεσμάτων της στην Ελλάδα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.