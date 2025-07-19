Με βαριές ποινές (έως και 16 έτη φυλάκισης) ολοκληρώθηκε η δίκη των τεσσάρων νεαρών που κατηγορούνταν για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 στην παραλία των Ραχών στη Φθιώτιδα.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, και έπειτα από τέσσερις πολύωρες συνεδριάσεις, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έκρινε ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους, κατά πλειοψηφία και κατά περίπτωση, για σειρά αδικημάτων, αποδίδοντας στις πράξεις τους οπαδικό - αθλητικό υπόβαθρο.

Η βαρύτερη ποινή επιβλήθηκε σε 20χρονο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απειλή και συμμετοχή σε συμπλοκή. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16 ετών και 3 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Σε άλλον έναν 20χρονο από τη Θεσσαλονίκη, που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 9 μηνών, με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Ο 27χρονος Λαμιώτης κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία, απειλή και συμπλοκή. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής διαγωγής και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών και 10 μηνών.

Τέλος, ο τέταρτος κατηγορούμενος, επίσης 20 ετών από τη Θεσσαλονίκη, αθωώθηκε για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά κρίθηκε ένοχος για απειλή και συμπλοκή. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών, με αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

Στην υπόθεση υπήρχε και πέμπτος κατηγορούμενος, ο οποίος δικάστηκε ξεχωριστά ως ανήλικος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο δεν έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στις ποινές, ούτε χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με αποτέλεσμα όλοι οι καταδικασθέντες να οδηγηθούν σε Καταστήματα Κράτησης.

Οι τέσσερις βασικοί κατηγορούμενοι είχαν αρχικά προφυλακιστεί, ωστόσο στη συνέχεια - για τους τρεις εξ αυτών, όλοι από τη Θεσσαλονίκη - η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους.

Με την απόφαση του Δικαστηρίου, επιστρέφουν πλέον στη φυλακή για να εκτίσουν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.

Η άγρια συμπλοκή στις Ράχες

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου 2024, στην παραλία των Ραχών της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε παρέα νεαρών από τη Στυλίδα, με αποτέλεσμα δύο νέοι, ηλικίας 21 και 18 ετών, να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Επιπλέον, ένας ανήλικος και ένας 48χρονος δέχθηκαν επίσης επίθεση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για το αιματηρό επεισόδιο ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.