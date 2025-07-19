Σεισμός στο Λασίθι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στον θαλάσσιο χώρο 56 χιλιόμετρα βόρεια βορειοαναταλικά της Νεάπολης Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός σημειώθηκε στη 02:22 μετά τα μεσάνυχτα και το εστιακό του βάθος ήταν 14.8 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.