Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, η οποία υπέστη καρδιακή προσβολή, μετά από πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς όλες οι ενδείξεις μέχρι στιγμής οδηγούν σε αυτή την υπόθεση (χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων).

Οι φίλοι της άτυχης 19χρονης, με τις κινήσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της βραδιάς και αφού το κορίτσι άρχισε να δείχνει φανερά προβλήματα υγείας (συγκεκριμένα σπασμούς), φαίνεται να είχαν ξεκάθαρη γνώση της σοβαρότητας της κατάστασης και προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η απόφασή τους να μην την βοηθήσουν. Συγκεκριμένα, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, ο 23χρονος, μετά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, καθάρισε το χώρο και έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο.

Τα όσα είπε ο 23χρονος στους αστυνομικούς, σοκάρουν: «Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, αλλά εκείνη συνέχισε. Και τότε καταλάβαμε πως κάτι πάει λάθος».

Η 19χρονη φαίνεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα για τουλάχιστον μία ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ στις 4:31 το πρωί. Εκείνη την ώρα, όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ άνδρας της Άμεσης Βοήθειας, είχε χαμηλούς σφυγμούς και παρά το ότι μόλις οκτώ λεπτά αργότερα βρισκόταν στο νοσοκομείο, το μοιραίο δεν αποφεύχθηκε. Οι νεαροί άνδρες είχαν ξεκάθαρη επίγνωση για το τι έκαναν και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματα που έστειλαν σε φίλη της 19χρονης, μόλις την άφησαν αβοήθητη στην πλατεία, ενώ θα μπορούσαν να έχουν χειριστεί την υπόθεση εντελώς διαφορετικά. Για την ακρίβεια έγραψαν: «Έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ στην πλατεία μόνης της».

Η στιγμή της απομάκρυνσης της 19χρονης σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από το ξενοδοχείο έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, η οποία έχει αποτυπώσει και το χρονικό διάστημα που οι τέσσερις νεαροί βρίσκονταν στο κατάλυμα (περί των τεσσάρων ωρών)

Πηγή: skai.gr

