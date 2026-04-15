Λυκαβηττός: Μπλόκο σε κόντρες και επικίνδυνες κόντρες και «μπαντιλίκια»

Ειδική τροχονομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (14/4/2026) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ στον λόφο του Λυκαβηττού, με στόχο την αποτροπή διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων.

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν στην περιοχή, βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων μη χρήση προστατευτικού κράνους και πρόκληση θορύβου από ηχοσύστημα οχημάτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 5 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί εντόπισαν τρεις οδηγούς να πραγματοποιούν επικίνδυνες μανούβρες πλαγιολίσθησης, επιχειρώντας επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι αντίστοιχες στοχευμένες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της πρόληψης επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

