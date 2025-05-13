Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε αγροτικές εκτάσεις και πρόχειρα καταλύματα εργατών γης στην περιοχή της Ν. Μανωλάδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό ατόμου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ακούστηκαν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο σημείο 16 πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

