Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου στην περιοχή της Αράχωβας, προχώρησε σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν μετά από επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε σπίτια στν Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν και 5 όπλα. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι έρευνες συνεχίζονται και σε σπίτια στην περιοχή της Αττικής.

Ο 42χρονος είχε πέσει νεκρός στο μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε, μετά από βροχή από σφαίρες που δέχθηκε σε όλο του σώμα. Η δολοφονία του είχε αποδοθεί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να ήταν μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ είχε συγκρουστεί και με αρχηγικά μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia».

Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που είχε βρεθεί ο Γιάννης Λάλας, είχε εντοπιστεί καμένο αυτοκίνητο, το οποίο, οι αρχές, είκαζαν ότι ανήκε στους δράστες.

Οι τέσσερις συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.