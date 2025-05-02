Λογαριασμός
Ύδρα: Μισός αιώνας ανεξέλεγκτης ρύπανσης

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού αναμένεται να ολοκληρωθεί στα επόμενα 2 με 3 χρόνια

ΎΔΡΑ

Η παράνομη χωματερή της Ύδρας είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί τα τελευταία 50 χρόνια. Πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει από το σημείο και μέχρι σήμερα παραμένει ένας ανεξέλεγκτος σκουπιδότοπος. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού αναμένεται να ολοκληρωθεί στα επόμενα 2 με 3 χρόνια.  

Ύδρα

Ζωντανά στην εκπομπή, ο Γεώργιος Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας, απαντά για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ύδρα

Ύδρα

