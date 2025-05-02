Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ύδρα: Ένα νησί, χίλιες ιστορίες με διάσημους φιλοξενούμενους

Οι κάτοικοι της Ύδρας έζησαν τους διεθνείς αστέρες στις πιο χαλαρές τους στιγμές

υδρα

Από το κοσμοπολίτικο νησί έχουν περάσει παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, που με τον δικό τους τρόπο ανέδειξαν τις ομορφιές του νησιού. Ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα επέλεξαν την Ύδρα για τις διακοπές τους πολλά καλοκαίρια.

Υδρα

Οι κάτοικοι της Ύδρας έζησαν τους διεθνείς αστέρες στις πιο χαλαρές τους στιγμές. Εδώ έχουν γυριστεί και αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Υδρα

Υδρα

Υδρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υδρα Όπου υπάρχει Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark