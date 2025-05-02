Ιδιαίτερα αυξημένη είναι, την τελευταία ώρα, η κίνηση σε μεγάλο τμήμα των δρόμων της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δυο ρεύματα του Κηφισού, στη Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος), τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Σταδίου, τη Βουλιαγμένης, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά).

Προβλήματα, ωστόσο, υπάρχουν και στην Πειραιώς, τη Μεσογείων, την Κηφισίας, την Αρδηττού, την Καλλιρόης, τη Συγγρού και την Κατεχάκη.

Πηγή: skai.gr

