Στιγμές αγωνίας έζησε μια 16χρονη κοπέλα στον Χολαργό η οποία περπατούσε προς το σπίτι της, όταν αντιλήφθηκε πως 3 νεαροί άντρες την ακολουθούσαν.

Σύμφωνα με το νεαρό κορίτσι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου στην οδό 17ης Νοεμβρίου.

Η 16χρονη είχε τελειώσει το σχολείο και αμέριμνη περπατούσε με κατεύθυνση το σπίτι της όταν αντιλήφθηκε πως 3 νεαροί την ακολουθούσαν. Κρατώντας την ψυχραιμία της και χωρίς να πανικοβληθεί βρήκε καταφύγιο σε μια κάβα και ζήτησε βοήθεια από την υπεύθυνη .

Οι δράστες πιστεύοντας πως η ανήλικη δεν τους έχει αντιληφθεί και πως μπήκε στο κατάστημα προκειμένου να αγοράσει κάτι, δεν τράπηκαν σε φυγή αλλά έστησαν καραούλι περιμένοντάς τη να βγει . Μάλιστα, στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένας εξ αυτών να στέκεται στην άκρη της πλατείας και να κοιτάζει προς τη κάβα ώστε να μην τη χάσει και να την ακολουθήσει την ώρα που θα έβγαινε .

Οι δύο συνεργοί του βρίσκονταν σε άλλο σημείο της πλατείας ώστε να μην δώσουν στόχο.

Η υπάλληλος της κάβας ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, ωστόσο όταν πλήρωμα της ΔΙΑΣ έφτασε στο κατάστημα οι δράστες που είχαν αντιληφθεί πως το σχέδιο τους είχε ναυαγήσει είχαν γίνει καπνός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους φορέσουν χειροπέδες ενώ φαίνεται πως οι 3 πλέον συλληφθέντες είχαν «πρωταγωνιστήσει» σε ανάλογο περιστατικό με νεαρά κορίτσια λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τους κινδύνους»

Για το απίστευτο περιστατικό και τον τρόμο που έζησε η 16χρονη κοπέλα, μίλησε η μητέρα της και μέσω του skai.gr περνάει το δικό της μήνυμα τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά για τους κινδύνους που παραμονεύουν.

«Πρέπει να την ακολουθούσαν την κόρη μου για περίπου 5-6 λεπτά», όπως ανέφερε.

«Αν γίνεται να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα από όλο αυτό είναι να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το πώς μπορούν να προστατευτούν από τους κινδύνους που δυστυχώς είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια, πού να αναζητήσουν βοήθεια, πώς να το κάνουν αυτό γιατί κινδυνεύουν. Πρέπει να μάθουν δυστυχώς αυτήν την αλήθεια όσο πιο νωρίς γίνεται».

