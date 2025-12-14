Σε επ' αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν από την προσεχή Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου οι αυτοκινητιστές, ζητώντας άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, από την Κυριακή οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο» και θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστέρα του οδικού δικτύου, χωρίς να κλείσουν δρόμους, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

«Δεν χρειάζεται να κλείσουμε δρόμους. Αυτό που θα κάνουμε είναι να διαμαρτυρηθούμε γενικότερα για το όλο πλαίσιο, για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους μεταφορείς», τόνισε ο κ. Κενανίδης.

Η απόφαση των αυτοκινητιστών για κινητοποιήσεις λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να προκαλέσει ασφυξία στην αγορά, καθώς ουσιαστικά θα παραλύσει την τροφοδοσία προϊόντων και αγαθών.

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ τόνισε ότι οι αυτοκινητιστές συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να οριστεί μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και απειλούν τη βιωσιμότητά του, τα οποία όπως τόνισε είναι πολλά και διαχρονικά.

Μεταξύ των αιτημάτων τους, όπως ανέφεραν και σε πρόσφατη κοινή επιστολή τους η ΟΦΑΕ, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών ΕΕΣΥΜ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών (ΠΣΕΕΟΜ), είναι:

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων,

η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου ΦΔΧ,

η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού,

η μείωση του κόστους καυσίμων, διοδίων και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων,

η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου,

η αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών,

καθώς και κρίσιμα ζητήματα υποδομών, οδικών απαγορεύσεων και λειτουργίας λιμένων.

«Έχουμε τον παλαιότερο στόλο σε όλη την Ευρώπη, 23,5 ετών, σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που, μαζί με εμάς, είναι στα 12 έτη. Εάν δεν αντικαταστήσουμε τον στόλο μας τότε αναγκαστικά θα αποσυρθούμε από τις μεταφορές όλοι μας», δήλωσε ο κ. Κενανίδης.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ώστε να δοθούν εργαλεία και κίνητρα στους αυτοκινητιστές για την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.