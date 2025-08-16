Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Στο νοσοκομείο με μαχαιριές 45χρονη

Νέο, σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Μια 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μετά από μαχαίρωμα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι της με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σύντροφός της έχει συλληφθεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.