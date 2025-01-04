Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο αργά το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ήταν περίπου 11:30 το βράδυ, όταν Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο που κινείτο στον δρόμο από Αρώνι προς Καθιανά Ακρωτηρίου εξετράπη της πορείας του , κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι και πήρε φωτιά.

Διερχόμενος απεγκλώβισε τον οδηγό σώο από το όχημά του, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και έσβησαν τη φωτιά, αλλά το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

