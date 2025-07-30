Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες μέρες από τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, με την ποινική έρευνα για την υπόθεση να έχει ολοκληρωθεί και τη δικογραφία να βρίσκεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματά της και να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Για το τραγικό περιστατικό, που συνέβη στις 13 Αυγούστου 2024, είχε διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα με εισαγγελική εντολή. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη στους χώρους της πισίνας όσον αφορά την ασφάλεια και τις συνθήκες φύλαξης των παιδιών, ενώ κλήθηκαν να παράσχουν εξηγήσεις πέντε πρόσωπα. Κατά πληροφορίες, το διερευνώμενο αδίκημα είναι αυτό της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Η έρευνα περατώθηκε στις αρχές της άνοιξης, όταν ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκε στη δικογραφία το πόρισμα του ιατροδικαστή, με τον θάνατο του κοριτσιού να αποδίδεται σε πνιγμό. Έκτοτε η δικογραφία βρίσκεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών και αναμένεται να χρεωθεί σε εισαγγελικό λειτουργό.

Η 8χρονη βρισκόταν στην κατασκήνωση με τη μεγαλύτερη αδελφή της που άρχισε να την αναζητεί. Η απουσία της διαπιστώθηκε αφότου ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό φαγητό και οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτια τους για ανάπαυση. Εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα και παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν διαπιστώθηκε τελικά ο θάνατός της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης όπου διακομίστηκε.

