Μία 67χρονη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης αυτοπυρπολήθηκε μπροστά από την Αίγλη Ζαππείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν είδαν διερχόμενοι πολίτες αλλά και στρατιωτικοί της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι με χρήση πυροσβεστήρα έσβησαν τη φωτιά.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Η 67χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να είναι άστεγη.

Να σημειωθεί, ότι στο Ζάππειο οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς πραγματοποιούν την πρόβα για την καθιερωμένη κυριακάτικη επίσημη τελετή αλλαγής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς και συνεχάρη τους αξιωματικούς και τους Εύζωνες γιατί χάρη στην αποφασιστικότητα και την ετοιμότητά τους έσωσαν την γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

