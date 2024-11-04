Δεκάδες μετασεισμοί καταγράφηκαν στην περιοχή των Νέων Μουδανιών, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε, χθες το απόγευμα, σε θαλάσσια χώρο της Χαλκιδικής και έγινε αισθητή στη Θεσσαλονίκη κι άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα και καταγράφουν όλα τα στοιχεία. Από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19:04 με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα νότιο-νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών, δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

