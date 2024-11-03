Βίντεο από σουπερμάρκετ στην Ποτίδαια Χαλκιδικής καταγράφει τη στιγμή του σεισμού.

Τα πράγματα από τα ράφια σκορπίζονται στο πάτωμα, μπουκάλια σπάνε, βαζάκια γίνονται γυαλιά καρφιά, ενώ γενικώς το κατάστημα το κατάστημα φαίνεται να κουνιέται ολόκληρο.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:03 στην περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ έγινε αισθητός τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στη Λάρισα.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο στα 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμηθηκε στα 15,9 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, ιδιαίτερα στις περιοχές της Χαλκιδικής που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 19:07, σημειώθηκε δυνατός μετασεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο ελαφρώς μετατοπισμένο στα 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών και με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την προχωρινή εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ακολούθησαν άλλοι τέσσερις μετασεισμοί μικρότερης κλίμακας.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3, η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερο σεισμικό δυναμικό και σημείωσε ότι είχαν προηγηθεί άλλοι δύο μικρότεροι σεισμοί, τις προηγούμενες ημέρες.

