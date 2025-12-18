Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ- Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος αρχηγός κι ο λογιστής

Tης Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση οδηγήθηκαν στη φυλακή.

"Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομά μου είναι νόμιμες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγιναν καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου.

Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης», φέρεται να ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός.

Νωρίτερα, ο λογιστής κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και πως οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000€ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου. Έδωσα τον λογαριασμό μου στον Χ.Μ για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Συνολικά 16 κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι 14 κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υψηλές χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση, από 5.000 έως 200.000 ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.