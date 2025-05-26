Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να ξεκινούν τις εξετάσεις την Παρασκευή 30/5 ενώ το Σάββατο 31/5 έχουν πρεμιέρα και τα ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 30 Μαΐου, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στις 31 Μαΐου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 3η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

Χρήσιμες πληροφορίες και βασικές οδηγίες

Εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Λήξη μαθημάτων στα γυμνάσια και εξετάσεις

Όπως προαναφέρθηκε, το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων (ονομαζόμενων και «ενδοσχολικών») για τους μαθητές της Γ’ λυκείου έχει οριστεί για σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου 2025. Καταληκτική καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η ερχόμενη Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του λυκείου, οι εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 13 Ιουνίου 2025. Η 20ή Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με τα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί την ερχόμενη Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025 και η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 3-16 Ιουνίου 2025.

