Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου και πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου Ταξιάρχης Βέρρος ζητά άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω των τελευταίων, ιδιαίτερα ανησυχητικών εξελίξεων για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στα βοοειδή.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του στον πρωθυπουργό ο κ. Βέρρος «είμαι υποχρεωμένος να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, προκειμένου το ζήτημα να συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο και να καταστεί απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας ζωονόσου, αλλά για την ίδια τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της Λέσβου. Δεν είναι ώρα να αναζητηθούν οι ευθύνες -οι οποίες είναι πάντως εγκληματικές και έχουν ονοματεπώνυμο- αλλά είναι η στιγμή της δράσης και των πρωτοβουλιών, για να ανασχεθεί μια εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ερημοποίηση του νησιού μας! Δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν εφησυχασμό και καμία αποποίηση ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

