Της Έλενας Γαλάρη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο αστυνομικός ο οποίος ξημερώματα Πέμπτης οδηγώντας την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα έξω από τη Βουλή, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με τη μοτοσυκλέτα 63χρονου, τον οποίο και τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο αστυνομικός απολογήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό κακουργήματος και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η οικογένεια του θύματος σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζητά την αποκάλυψη της αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος Έλληνας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ωστόσο, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

