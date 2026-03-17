Αναβλήθηκε για αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης των οκτώ συλληφθέντων που διώκονται για λεκτική βία με απειλές εναντίον δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Κυριακή.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να διαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία - αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κατηγορουμένων. Στιγμιαία προκλήθηκε ένταση στην αίθουσα με αποδοκιμασίες για την παραπάνω απόφαση, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των αστυνομικών φρουρών.

Εις βάρος των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε δίωξη για τις πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας- αμφότερες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξη της.

Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με την επιβαρυντική περίσταση του νέου Αθλητικού Νόμου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών.

Πηγή: skai.gr

