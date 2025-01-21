Ηράκλειο: Δεν εντοπίστηκε άλλο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στον πρώτο έλεγχο

Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε, για τον εντοπισμό άλλου κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μετά το πρώτο θετικό κρούσμα σε μονάδα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως ανέφερε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Σοφία Λαμπρινίδη, «η πρώτη επιτήρηση απέβη αρνητική, δηλαδή στον πρώτο έλεγχο που έγινε την Τρίτη στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων δεν βρέθηκε άλλο κρούσμα, στοιχείο που είναι θετικό και για τη συνέχεια».

Μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησε στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ζωονόσου.

«Έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή των Αστερουσίων, γιαυτό και τηρούμε το πρωτόκολλο και το σχέδιο δράσης, δημιουργήσαμε τις ζώνες των 3 και 10 χιλ. προστασίας και επιτήρησης προκειμένου να γίνει έλεγχος σε όλα τα κοπάδια, για τυχόν άλλο κρούσμα», δήλωσε σήμερα ο Αντιπεροφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.

«Ζητάμε συνεργασία, όπως έγινε και με την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους μας. Έτσι και τώρα ατομικά και συλλογικά ο καθένας, προστατεύοντας τη δική του εκμετάλλευση, προστατεύει συνολικά το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης. Όλοι μαζί λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτή τη δοκιμασία», επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

Απαγόρευση εξόδου από τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ζώντων αιγοπροβάτων, μη εδώδιμων προϊόντων των αιγοπροβάτων. Απαγόρευση αγοραπωλησιών αιγοπροβάτων σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί. Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων στο πλησιέστερο σφαγείο όταν λήξει η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για σφαγή και μετά από άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.