Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 6χρονου σε τροχαίο με μηχανάκι στον Φυτόκο

Ανετράπη το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα του και οδηγό τον πατέρα του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

ασθενοφόρο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 6χρονο αγόρι το απόγευμα της Πέμπτης στον Βόλο, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

