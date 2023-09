Νέα στοιχεία για την φρίκη στο Βόλο: Ο 28χρονος χτύπησε άγρια την έγκυο γυναίκα του επειδή δεν ήθελε κορίτσι Ελλάδα 15:46, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 22χρονη κουβάρι αγκαλιά με το μωρό της, σε μία γνωνία μέσα στα αίματα και με σημάδια σταργγαλισμού