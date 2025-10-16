Μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου του χρησιμοποιούσε 38χρονος αλλοδαπός για να κρύβει ποσότητες ναρκωτικών και χρήματα. Ο 38χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Ομόνοιας από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση του στη διακίνηση ναρκωτικών.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέσα στην κρύπτη βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 64,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μοιρασμένα σε 114 νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 9.750 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Συνολικά, από την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, το όχημα και την κατοχή του 38χρονου, κατασχέθηκαν 248,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 24,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 22.330 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.