Πεντακάθαρα και εξαιρετικής ποιότητας κρίνονται τα νερά της θάλασσας σε έξι πολυσύχναστες παραλίες του Βόλου έπειτα από ελέγχους και μετρήσεις που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΜΒ, βάσει της νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του Δήμου Βόλου.

Η ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συχνούς ελέγχους της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους.

Οι δειγματοληψίες ξεκίνησαν στις 19 Μαΐου, από διαπιστευμένους δειγματολήπτες της υπηρεσίας και οι αναλύσεις έγιναν από διαπιστευμένο εργαστήριο. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις πρώτες έξι παραλίες, δηλαδή τον Άναυρο,τις Αλυκές,το Σουτραλί,τα Κάτω Λεχώνια,τον Αγιο Στέφανο-Σωρό και την Νέα Αγχίαλο, και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν άμεσα στην Διεύθυνση Υγείας της ΠΕ Μαγνησίας.

Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις θα συνεχιστούν ανά 15νθήμερο για όλη την κολυμβητική περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

