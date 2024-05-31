Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο το 1ο Λύκειο Βόλου, όπου μέσα στις αίθουσες τα παιδιά έδινα πανελλήνιες ενώ απέξω εργολαβικό συνεργείο πραγματοποιούσε εργασίες με κομπρεσέρ.

Οι γονείς που περίμεναν τα παιδιά τους έξω από το σχολείο κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία αρχικά αρνήθηκε να επέμβει, σύμφωνα με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων Μαγνησίας Σ. Σαβελίδη, ο θόρυβος από τα μηχανήματα δεν έφτανε στις αίθουσες, αλλά οι γονείς δεν πείστηκαν.

«Δεν θα τρελάνει κανείς τα παιδιά μας» φώναζαν οι γονείς.

Σλυμφωνα με το gegonota.news, παρενέβη στο μεταξύ άμεσα η πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου και το εργολαβικό συνεργείο απομακρύνθηκε προσωρινά για να επανέλθει μετά από λίγη ώρα, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι δεν επέτρεπε στα παιδιά να συγκεντρωθούν.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δήμος, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο εργολάβος είχε άδεια και επομένως δεν υποχρεούνταν να διακόψει τις εργασίες!

Ο Σ. Σαβελίδης επικοινώνησε με τον αστυνομικό διευθυντή του δήλωσε ότι θα υποβάλλει μήνυση κατά του εργολάβου (αυτό σημαίνει ότι θα συλλαμβάνονταν άμεσα).

Τελικά, με την παρέμβαση του προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων οι εργασίες σταμάτησαν.

Πηγή: skai.gr

