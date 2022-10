Βιασμός 12χρονης: Στην ανακρίτρια με βαρύτατες κατηγορίες η μητέρα του κοριτσιού Ελλάδα 06:26, 13.10.2022 linkedin

Τα στοιχεία που βάζουν στο κάδρο των κατηγορούμενων την 37χρονη γυναίκα- Αρνείται τις κατηγορίες- Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση όλων όσοι βίασαν το παιδί