Τις ελληνικές θέσεις για το ζήτημα της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρουσίασαν αρμόδιοι παράγοντες από το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο της Ακρόπολης, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, στο Παρίσι, για την προώθηση επιστροφής πολιτιστικών αγαθών στη χώρα προέλευσής τους.

Η ελληνική πλευρά τεκμηρίωσε το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος για την αποκατάσταση των Γλυπτών στο φυσικό τους χώρο, στην Ακρόπολη, ενώ, εκ παραλλήλου, εκπρόσωποι της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO ενημέρωσαν αναλυτικά τις άλλες εθνικές αντιπροσωπείες για το ζήτημα αυτό. Ενδεικτικό της απήχησης που είχε η ελληνική εκστρατεία ενημέρωσης, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη διακυβερνητική επιτροπή υπήρξαν θετικές παρεμβάσεις 20 κρατών-μελών, τα οποία υποστήριξαν ένθερμα την ελληνική επιχειρηματολογία και το αίτημα για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ειδικότερα, τόνισαν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει σύντομα ουσιαστική πρόοδος επί του ζητήματος αυτού, και ενθάρρυναν την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν τον διάλογο έτσι ώστε τα Γλυπτά να επιστρέψουν και να επανενωθούν με τον φυσικό τους χώρο, βρίσκοντας ξανά τη θέση τους εκεί όπου ανήκουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στις γνωστές του θέσεις περί μη πρόθεσης αλλαγής του σχετικού με το ζήτημα εθνικού του νομοθετικού πλαισίου. H Τουρκία «άδειασε» τη Βρετανία στην UNESCO, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό φιρμάνι.

