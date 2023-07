TUI: Χθες είχαμε περίπου 39.000 τουρίστες στη Ρόδο - 7.800 έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές

Ο όμιλος TUI, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ευρώπης, ανακοίνωσε ότι την Κυριακή, είχε περίπου 39.000 επισκέπτες στο νησί, εκ των οποίων 7.800 επηρεάστηκαν από τις μεγάλες φωτιές.

Όπως διευκρινίζεται, έχουν μεταφερθεί σε άλλες τοποθεσίες του νησιού και διαμένουν σε ξενοδοχεία ή σε καταλύματα που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο όμιλος, θα διαθέσει έξι επιπλέον αεροσκάφη για τον επαναπατρισμό Γερμανών και Βρετανών τουριστών από τη Ρόδο. Μια άλλη πτήση της TUI θα μεταφέρει Δανούς τουρίστες πίσω στο Μπιλούντ..

«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και έχουν προγραμματιστεί επιπλέον πτήσεις, ενημερώνουμε τους πελάτες μας και οργανώνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα», δήλωσε ο Τόμας Ελερμπερκ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της TUI.

Our teams on the ground care for our guests in #Rhodes.



The current wildfires in the Southern part of the island affect our operations. If you are currently travelling with us or about to embark on your holiday, please remain available via your mobile and check the TUI app.