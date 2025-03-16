Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαρτίου

Σε ποιους να ευχηθείτε

Γλυκα

Σήμερα, Κυριακή 16 Μαρτίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των: Γρηγορίου του Παλαμά, Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω, Αγίου Ιουλιανού, Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν:

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη *
Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα είναι η Β’ Κυριακή των νηστειών.

Πηγή: skai.gr

