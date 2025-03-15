Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 59χρονο

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά έναν 59χρονο νωρίτερα σήμερα στη Χαλκίδα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με το evima.gr, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών που τον διασωλήνωσαν άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 7 μ.μ. στην οδό Ληλαντίων, όταν η οδηγός ενός αυτοκινήτου παρέσυρε τον 59χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της.

Πηγή: evima.gr

