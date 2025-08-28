Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου

Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

Γιορτή σήμερα

Σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δάμων, Δάμωνας
 

Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναγράφεται στο Σιναϊτικό Κώδικα 631, όπου υπάρχουν και δύο Στιχηρά (τροπάρια) στον Άγιο Δάμωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark