Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη στην Αλεξανδρούπολη όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου που μετέφερε ηλικιωμένη ασθενή με αποτέλεσμα το φορείο να βρεθεί καταμεσής του δρόμου.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, όλα εξελίχθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη γυναίκα από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή της Χιλής το ασθενοφόρο σταμάτησε στο φανάρι. Μόλις άναψε πράσινο το ασθενοφόρο ξεκίνησε και το φορείο πάνω στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα και μάλιστα στάθηκε στις ρόδες του και δεν ανατράπηκε, ώστε η ασθενής να βρεθεί στο έδαφος.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και τη μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο.

Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν «ασφάλισε» σωστά το φορείο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.

