Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, κοντά στο Γαλαξίδι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από τους τραυματίες, ωστόσο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ το τρίτο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.