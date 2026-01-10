Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος - Είχε πάει για κυνήγι και έπεσε σε χαράδρα

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός του 27χρονου κυνηγού, που νωρίτερα το Σάββατο (10-1-2026) κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Καστρί του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο νεαρός φέρεται να είχε πάει για κυνήγι μαζί με συγγενικά του πρόσωπα και η χαράδρα στην οποία έπεσε, είχε βάθος 30 - 40 μέτρα. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του. Σε αυτή συμμετείχαν 15 πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές. Τον 27χρονο μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βιάννου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

