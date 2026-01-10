Μια πρωτοφανής και δύσκολη κατάσταση έπληξε τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της πόλης του Ναυπλίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα που «εισέβαλαν» στην παλιά πόλη.

Το αποτέλεσμα ήταν δρόμοι να πλημμυρίσουν και η κυκλοφορία να διακοπεί στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις.

Στο σημείο βρίσκονται σε επιφυλακή η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του δήμου, με συνεργεία να επιχειρούν να επιλύσουν τα προβλήματα, καθαρίζοντας φραγμένα φρεάτια και απομακρύνοντας τα νερά.

Η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη για το Ναύπλιο, καθώς η πόλη δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει τέτοιας έκτασης φαινόμενα στο παρελθόν, όπως σημειώνουν οι Αργολικές Ειδήσεις.

